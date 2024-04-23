Депутат крымского парламента прокомментировал попавший в сеть диалог с заседания
Депутат крымского парламента Ефим Фикс прокомментировал попавший в сеть курьезный диалог с заседания из-за невыключенного микрофона. В разговоре с «Лентой.ру» он отказался объяснять содержание этого фрагмента.
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«Я считаю, что вы занимаетесь ерундой. Есть более серьезные и очень важные дела, вопросы, вот давайте это будем обсуждать. А это даже я не хочу не только комментировать, я разочаровываюсь в ваших вопросах. По этому вопросу мне больше не звоните, это мне неинтересно, я считаю, что вы просто себя позорите», — сказал он.
23 апреля Telegram-канал «Mash на волне» опубликовал видео с заседания Госсовета Крыма. На кадрах спикер Владимир Константинов объявил о десятиминутном перерыве. Однако микрофоны трансляции после этого оказались не выключены, и на запись попала беседа с заместителем председателя парламента Ефимом Фиксом.
«Слушай, возникло ощущение, что мы работаем», — сказал глава Госсовета. Его помощник в ответ заявил: «Да ничего себе! Пашем!» «В принципе, неплохо», — слышен женский голос из зала.