Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:57, 23 апреля 2024Россия

Депутат крымского парламента прокомментировал попавший в сеть диалог с заседания

Депутат Крыма Фикс отказался объяснять попавший в сеть диалог с заседания

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Депутат крымского парламента Ефим Фикс прокомментировал попавший в сеть курьезный диалог с заседания из-за невыключенного микрофона. В разговоре с «Лентой.ру» он отказался объяснять содержание этого фрагмента.

Вы что от меня хотите услышать? Вам зачем понимать это? Займитесь делом

Ефим Фиксдепутат парламента Крыма

«Я считаю, что вы занимаетесь ерундой. Есть более серьезные и очень важные дела, вопросы, вот давайте это будем обсуждать. А это даже я не хочу не только комментировать, я разочаровываюсь в ваших вопросах. По этому вопросу мне больше не звоните, это мне неинтересно, я считаю, что вы просто себя позорите», — сказал он.

23 апреля Telegram-канал «Mash на волне» опубликовал видео с заседания Госсовета Крыма. На кадрах спикер Владимир Константинов объявил о десятиминутном перерыве. Однако микрофоны трансляции после этого оказались не выключены, и на запись попала беседа с заместителем председателя парламента Ефимом Фиксом.

«Слушай, возникло ощущение, что мы работаем», — сказал глава Госсовета. Его помощник в ответ заявил: «Да ничего себе! Пашем!» «В принципе, неплохо», — слышен женский голос из зала.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Сметанина
      Обсудить
      Последние новости

      «Теперь это понял и Пашинян». Эрдоган заявил, что на Южном Кавказе устанавливается новый порядок

      Глава Гагаузии заявила о давлении на членов семей оппозиционеров

      В российских школах появятся электронные табло с именами участников СВО

      Сокращение поставок оборудования из Китая в Россию объяснили

      Парламент Великобритании принял закон о депортации мигрантов в Африку

      В США возмутились решением WADA по уличенным в допинге китайским пловцам

      В самолет с россиянами на борту ударила молния

      Оскорбившему участников СВО российскому треш-стримеру предъявили обвинение

      Немецкие школьники начали массово принимать ислам из-за буллинга

      Заслуженная артистка России заявила о наличии у Пугачевой хозяина

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше