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14:46, 23 апреля 2024Россия

Крымские депутаты забыли выключить микрофон во время заседания

Mash: депутаты Госсовета Крыма забыли выключить микрофон

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Председатель госсовета Крыма Владимир Константинов во время очередного заседания забыл выключить микрофон и выдал неожиданный диалог со своим заместителем Ефимом Фиксом. Видеозапись с фрагментом опубликовал Telegram-канал «Mash на волне».

После объявления перерыва видеотрансляция из зала остановилась. Но звук не пропал, и все, что происходило в тот момент в зале, продолжало транслироваться в аудиоформате.

В трансляцию попал фрагмент диалога Константинова со своим заместителем Ефимом Фиксом. «Слушай, возникло ощущение, что мы работаем», — сказал глава госсовета. Его помощник в ответ заявил: «Да ничего себе! Пашем!» «В принципе, неплохо», — слышен женский голос из зала.

В 2021 году бывший министр культуры Крыма Арина Новосельская выругалась матом во время правительственного совещания по видеосвязи. Ее возмутила неработающая техника. Министр прервала выступление главы Крыма Сергея Аксенова фразой «** твою мать, поставили как обезьяне». Руководитель региона возмутился и попросил Новосельскую успокоиться.

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