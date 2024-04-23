Крымские депутаты забыли выключить микрофон во время заседания

Mash: депутаты Госсовета Крыма забыли выключить микрофон

Председатель госсовета Крыма Владимир Константинов во время очередного заседания забыл выключить микрофон и выдал неожиданный диалог со своим заместителем Ефимом Фиксом. Видеозапись с фрагментом опубликовал Telegram-канал «Mash на волне».

После объявления перерыва видеотрансляция из зала остановилась. Но звук не пропал, и все, что происходило в тот момент в зале, продолжало транслироваться в аудиоформате.

В трансляцию попал фрагмент диалога Константинова со своим заместителем Ефимом Фиксом. «Слушай, возникло ощущение, что мы работаем», — сказал глава госсовета. Его помощник в ответ заявил: «Да ничего себе! Пашем!» «В принципе, неплохо», — слышен женский голос из зала.

В 2021 году бывший министр культуры Крыма Арина Новосельская выругалась матом во время правительственного совещания по видеосвязи. Ее возмутила неработающая техника. Министр прервала выступление главы Крыма Сергея Аксенова фразой «** твою мать, поставили как обезьяне». Руководитель региона возмутился и попросил Новосельскую успокоиться.