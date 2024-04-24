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11:28, 24 апреля 2024Из жизни

104-летняя пенсионерка отметила день рождения со стриптизером

104-летняя пенсионерка из Великобритании пригласила стриптизера на день рождения

Фото: Katalinks / Shutterstock / Fotodom

104-летняя жительница Великобритании отметила день рождения в компании стриптизера и вызвала недовольство в сети. Об этом сообщает The Sun.

Женщина, проживающая в доме престарелых в Лондоне, была в восторге, когда ее пришел поздравить 48-летний стриптизер Гэри Мэлони. Как рассказал исполнитель эротического танца, пенсионерка веселилась и даже согласилась нанести масло на его тело. По словам Мэлони, обычно во время выступления он поднимает клиенток на руки и подбрасывает их. Однако в случае с долгожительницей он действовал осторожно. «Я немного потанцевал, аккуратно взял ее за руки и исполнил танец на коленях», — говорит он. Отмечается, что мужской стриптиз для именинницы организовал ее сын.

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Некоторые пользователи сети назвали вечеринку по случаю 104-летия британки «мерзкой и неприличной». Однако на защиту пенсионерки встали сотрудники дома престарелых. «Выбор постоялицы был поддержан ее семьей, и на мероприятии присутствовали только те друзья и родственники, которые хотели принять участие в этом событии», — заявляет представитель организации.

Ранее сообщалось, что жительница Великобритании отметила 102-й день рождения в компании полуголого стриптизера. У именинницы было всего два желания: посетить церковь и увидеть мужской стриптиз.

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