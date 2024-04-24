Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
14:22, 24 апреля 2024Культура

Басков похвастался успехом у женщин

Николай Басков рассказал, что пользуется успехом у женщин
Николай Басков

Николай Басков. Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Народный артист России Николай Басков похвастался тем, что он пользуется успехом у женщин. Его цитирует News.ru.

«Я уже говорил, что с этим нет проблем. Я молодой, красивый и состоятельный, что еще надо?» — сказал артист.

Басков также отметил, что не представляет свою жизнь без внимания. «Внимание должно быть у любого человека. Если он вызывает какие-то чувства — неважно, положительные или негативные, но он что-то вызывает у других людей, то это прекрасно», — заключил певец.

Ранее Николай Басков рассказал о своем отношении к обнаженным женским фотосессиям.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      «Никто из них не должен уйти от справедливого возмездия». Путин призвал наказать всех причастных к теракту в «Крокусе»

      В США включили российский «Ланцет» в число «самых смертоносных»

      Польский генерал обозначил масштаб нехватки солдат в ВСУ

      Лукашенко обвинил предыдущих президентов Украины в ситуации в стране

      ВСУ начали учения для форсирования Днепра и захвата Запорожской АЭС

      На Украине попросили прислать третий транш ЕС после выделения второго

      ВСУ попытались атаковать российские позиции французскими бомбами Hammer

      Минобороны заявило об ударе по цеху производства беспилотников ВСУ

      Огромную опухоль извлекли из тела гниющего заживо россиянина

      В СФ попросили генпрокурора обратить внимание на жалобы из «Черного дельфина»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше