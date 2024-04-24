Басков рассказал о своем отношении к обнаженным фотосессиям

Певец Басков заявил, что нормально относится к обнаженным женским фотосессиям

Народный артист России Николай Басков рассказал о своем отношении к обнаженным женским фотосессиям. Его цитирует News.ru.

По словам артиста, он относится к этому «совершенно нормально». «Знаешь, как интересно? Человека сначала ты увидел, потом надо куда-то сходить вместе, поболтать. Я матерый волк», — отметил артист в шутку.

Ранее Николай Басков подвергся критике за произнесенную в эфире федерального канала шутку. Исполнитель посмеялся над названием дуэта HammAli & Navai во время съемок программы «Дуэты» на телеканале «Россия 1». «Это продукты? Новые хамали-навали! Только что испекли! Хочешь, брат, навали, хочешь — уходи!» — заявил певец.