Бледанс заявила о тоске по Пугачевой и ее детям

Актриса Бледанс призналась, что ждет возвращения Пугачевой в Россию

Актриса Эвелина Бледанс призналась, что тоскует по эстрадной певице Алле Пугачевой и ее детям. Ее слова приводит StarHit в Telegram-канале.

Телеведущая призналась, что ждет возвращения артистки на родину. «Я верю в то, что буду снова наблюдать за детками. Мне очень не хватает этих ребят прекрасных, которых я наблюдала в соцсетях. Как они плавали, говорили по-французски, а сейчас этого всего нет, к сожалению», — сказала Бледанс, отметив, что они «друг от друга оторвались».

Ранее бывший депутат Госдумы Роман Худяков заявил, что Алла Пугачева не является биологической матерью детей юмориста Максима Галкина (признан Минюстом России иноагентом). Худяков выразил мнение, что артистка является «в лучшем случае бабушкой» Лизы и Гарри.