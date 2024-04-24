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16:19, 24 апреля 2024Из жизни

Пара нашла крупную сумму в кресле со свалки и вернула ее владелице

The Thaiger: супруги из Китая нашли в кресле со свалки пачки банкнот

Фото: Alexander Grey / Unsplash

В Китае супруги забрали со свалки выброшенное кресло и обнаружили внутри крупную сумму денег. Об этом сообщает The Thaiger.

Муж и жена решили забрать кресло: по их мнению, оно идеально вписалось бы в их гостиную. Дома женщина начала чистить кресло и неожиданно обнаружила внутри пачки банкнот. Пара «была ошеломлена количеством денег и тем, что они оказались настоящими».

Мать мужчины беспокоилась, что деньги оказались внутри кресла, потому что были добыты незаконным путем. Она посоветовала супругам как следует подумать, что делать с находкой. Поразмыслив, супруги решили найти людей, которые выбросили кресло, и сообщить им о деньгах. Им удалось отыскать пенсионерку, которая была бывшей владелицей кресла.

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Пожилая женщина рассказала, что предмет мебели принадлежал ее мужу, но она понятия не имела о хранящихся внутри деньгах. Объяснить происхождение денег сумел ее сын. Он рассказал, что отец тайно копил средства, чтобы семья не столкнулась с нищетой, когда его не станет.

Муж и жена решили вернуть найденные деньги пенсионерке и отказались от вознаграждения, которое им предлагали. Они заявили, что достаточно сердечной благодарности от новых знакомых.

Ранее сообщалось, что житель Шотландии обнаружил бумажник, потерянный 30 лет назад, и разыскал его владельца. Мужчина нашел кошелек на улице во время прогулки с собакой.

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      Никита Савин
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