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20:12, 24 апреля 2024Ценности

Для российских заключенных разработали новые модели одежды

ФСИН разработала для российских заключенных новые модели спецодежды

Фото: ФСИН России

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) России разработала новые модели спецодежды для заключенных. Об этом сообщает РИА Новости.

Министр юстиции Константин Чуйченко поблагодарил коллег из ФСИН и отметил, что обновленные модели одежды не только помогут улучшить внешний вид осужденных, но и будут способствовать дальнейшей гуманизации условий содержания.

На размещенном кадре видны манекены в брючных костюмах, а также нарядах, которые состоят из рубашек и юбок длины мини. Одежда, в том числе зимние варианты, представлены в сером, красном и зеленом цветах. Кроме того, на манекенах присутствуют косынки и меховые шапки.

«Участники совещания отметили, что одежда должна быть современной, комфортной и удобной», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее в апреле уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова обратилась в прокуратуру после письма о пытках в «Черном дельфине».

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      Карина Черных
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