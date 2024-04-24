Для российских заключенных разработали новые модели одежды

ФСИН разработала для российских заключенных новые модели спецодежды

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) России разработала новые модели спецодежды для заключенных. Об этом сообщает РИА Новости.

Министр юстиции Константин Чуйченко поблагодарил коллег из ФСИН и отметил, что обновленные модели одежды не только помогут улучшить внешний вид осужденных, но и будут способствовать дальнейшей гуманизации условий содержания.

На размещенном кадре видны манекены в брючных костюмах, а также нарядах, которые состоят из рубашек и юбок длины мини. Одежда, в том числе зимние варианты, представлены в сером, красном и зеленом цветах. Кроме того, на манекенах присутствуют косынки и меховые шапки.

«Участники совещания отметили, что одежда должна быть современной, комфортной и удобной», — подчеркнули в ведомстве.

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