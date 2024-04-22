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16:55, 22 апреля 2024Россия

Москалькова обратилась в прокуратуру после письма о пытках в «Черном дельфине»

Москалькова попросила Генпрокуратуру проверить сообщения заключенных о пытках
Татьяна Москалькова

Татьяна Москалькова . Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова обратилась в прокуратуру после письма о противоправных действиях в оренбургской ИК №6 «Черный дельфин». Об этом она написала в Telegram.

Ранее член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Ева Меркачева написала в Telegram о поступивших ей сообщениях о пытках в колонии.

«Обратилась в Генпрокуратуру России с просьбой провести проверку. Взяла ситуацию на особый контроль», — написала омбудсмен и добавила, что взяла ситуацию на контроль.

«Черный дельфин» — самая большая в России исправительная колония особого режима для пожизненно осужденных.

Ранее в Ростове-на-Дону суд вынес приговор бывшему главврачу межобластной туберкулезной больницы №19 (МОТБ-19) ФСИН России. В суде «Ленте.ру» сообщили, что подсудимый получил два года в колонии-поселения. В ходе расследования было установлено, что в больнице с 2020 года действовала система издевательств над заключенными.

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      Алан Босиков
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