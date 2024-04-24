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12:34, 24 апреля 2024Культура

Друг Пугачевой назвал причину ее отъезда из России

Друг Пугачевой Левшин заявил, что певица уехала из России из-за Галкина

Фото: Persona Stars / Legion-Media

Друг эстрадной певицы Аллы Пугачевой, заслуженный артист России Александр Левшин назвал причину отъезда исполнительницы из России. Его слова приводит MK.RU.

По словам Левшина, артистка покинула страну из-за своего мужа, шоумена Максима Галкина (внесен Минюстом в реестр иноагентов). «В этой ситуации безумно неправ ее муж. Я его называют не по имени теперь, а просто: "Муж номер пять". Он сильно девальвировался как личность и как человек для миллионов людей», — заявил он.

Артист отметил, что Галкин «потянул» Пугачеву за собой, и она была вынуждена согласиться, так как дорожит семьей. В результате творчество певицы «стало смешиваться» с ее поступками. «Как женщину, как талантливую певицу мне очень жаль ее. Жаль, что она вляпалась в эту историю», — заключил Левшин.

Ранее известная телеведущая Кира Прошутинская, которая является подругой Пугачевой, рассказала о непростом положении артистки.

ЖЗЛ
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      Мария Рюрикова
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