Друг Пугачевой назвал причину ее отъезда из России
Друг эстрадной певицы Аллы Пугачевой, заслуженный артист России Александр Левшин назвал причину отъезда исполнительницы из России. Его слова приводит MK.RU.
По словам Левшина, артистка покинула страну из-за своего мужа, шоумена Максима Галкина (внесен Минюстом в реестр иноагентов). «В этой ситуации безумно неправ ее муж. Я его называют не по имени теперь, а просто: "Муж номер пять". Он сильно девальвировался как личность и как человек для миллионов людей», — заявил он.
Артист отметил, что Галкин «потянул» Пугачеву за собой, и она была вынуждена согласиться, так как дорожит семьей. В результате творчество певицы «стало смешиваться» с ее поступками. «Как женщину, как талантливую певицу мне очень жаль ее. Жаль, что она вляпалась в эту историю», — заключил Левшин.
Ранее известная телеведущая Кира Прошутинская, которая является подругой Пугачевой, рассказала о непростом положении артистки.