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14:56, 24 апреля 2024Из жизни

Дружелюбная такса откусила и съела щеку у женщины

Metro: в Уэльсе такса откусила щеку у подруги хозяйки и съела ее

Фото: Henry Lai / Unsplash

Жительница Уэльса пережила нападение дружелюбной собаки и получила серьезную травму. Об этом сообщает Metro.

45-летняя Келли Аллен из города Суонси находилась в гостях у подруги, когда на нее внезапно набросилась такса. Домашняя собака вцепилась женщине в лицо и не отпускала до тех пор, пока не откусила значительную часть кожи с щеки. После этого она съела кожу на глазах у шокированной женщины.

Собаку, которая совершила нападение, изъяли у хозяйки и усыпили. На щеке Аллен осталась большая открытая рана. Пострадавшую госпитализировали. Ей потребовалась операция, которая продолжалась пять с половиной часов, ей наложили более 40 швов.

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Позже Аллен узнала, что пес уже два раза нападал на других людей. В настоящее время она добивается компенсации за причиненный ущерб.

Пострадавшая призналась, что больше не способна выйти из дома без сопровождения одного из своих сыновей. Она также не может работать из-за травмы и отпугивающего внешнего вида. Выплачиваемого ей ежемесячного пособия по болезни в размере 350 фунтов стерлингов (40 тысяч рублей) не хватает на оплату счетов и других расходов.

Аллен приходится скрывать шрам на лице с помощью специальной косметики. По ее словам, она часто находится в подавленном состоянии и не может встать с кровати, а также плачет во сне. «Это просто разрушило мою жизнь, она уже никогда не будет прежней», — заявляет женщина.

Ранее сообщалось, что подросток из Австралии во время рыбалки пережил нападение пойманной им акулы. Акула прокусила юноше голень.

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      Алиса Удовик
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