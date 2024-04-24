Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:56, 24 апреля 2024Мир

В Европе заявили о смене хода истории из-за победы России на Украине

Глава ЕК фон дер Ляйен: победа России на Украине изменит ход истории ЕС
Урсула фон дер Ляйен

Урсула фон дер Ляйен. Фото: Marko Djurica / Reuters

Победа России на Украине означает смену хода истории Европейского союза (ЕС), поэтому Брюссель продолжит поддерживать Киев. Об этом заявила глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в ходе выступления в Европейском парламенте (ЕП). Ее слова опубликовал сайт Еврокомиссии.

«События на Украине навсегда определят будущее нашего союза. Победа России не только изменит карту, но и изменит ход европейской истории. Наш союз никогда не будет прежним», — сказала политик.

Она также добавила, что Москва якобы представляет экзистенциальную угрозу для стран Запада. Фон дер Ляйен резюмировала, что Украина «несет тяжелое бремя» за Европу. Поэтому США и ЕС сохранят военную помощь.

Ранее фон дер Ляйен высмеяли на опубликованном в Венгрии плакате. На нем изображена глава Еврокомиссии в окружении бывшего премьера Венгрии, его жены экс-кандидата в премьеры от оппозиции, мэра Будапешта и юриста Петера Мадьяра. Плакат получил название «покорные слуги Брюсселя».

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Устьянцева
      Обсудить
      Последние новости

      «Никто из них не должен уйти от справедливого возмездия». Путин призвал наказать всех причастных к теракту в «Крокусе»

      В США включили российский «Ланцет» в число «самых смертоносных»

      Польский генерал обозначил масштаб нехватки солдат в ВСУ

      Лукашенко обвинил предыдущих президентов Украины в ситуации в стране

      ВСУ начали учения для форсирования Днепра и захвата Запорожской АЭС

      На Украине попросили прислать третий транш ЕС после выделения второго

      ВСУ попытались атаковать российские позиции французскими бомбами Hammer

      Минобороны заявило об ударе по цеху производства беспилотников ВСУ

      Огромную опухоль извлекли из тела гниющего заживо россиянина

      В СФ попросили генпрокурора обратить внимание на жалобы из «Черного дельфина»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше