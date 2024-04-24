В Европе заявили о смене хода истории из-за победы России на Украине

Глава ЕК фон дер Ляйен: победа России на Украине изменит ход истории ЕС

Победа России на Украине означает смену хода истории Европейского союза (ЕС), поэтому Брюссель продолжит поддерживать Киев. Об этом заявила глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в ходе выступления в Европейском парламенте (ЕП). Ее слова опубликовал сайт Еврокомиссии.

«События на Украине навсегда определят будущее нашего союза. Победа России не только изменит карту, но и изменит ход европейской истории. Наш союз никогда не будет прежним», — сказала политик.

Она также добавила, что Москва якобы представляет экзистенциальную угрозу для стран Запада. Фон дер Ляйен резюмировала, что Украина «несет тяжелое бремя» за Европу. Поэтому США и ЕС сохранят военную помощь.

Ранее фон дер Ляйен высмеяли на опубликованном в Венгрии плакате. На нем изображена глава Еврокомиссии в окружении бывшего премьера Венгрии, его жены экс-кандидата в премьеры от оппозиции, мэра Будапешта и юриста Петера Мадьяра. Плакат получил название «покорные слуги Брюсселя».