Глава МИД Казахстана заявил Кэмерону о желании мирно решить конфликт на Украине

Глава МИД Казахстана Нуртлеу Кэмерону: Астана желает мирного решения по Украине

Казахстан желает мирного решения конфликта на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу в ходе встречи с главой МИД Великобритании Дэвидом Кэмероном, сообщает ТАСС.

В ходе пресс-конференции Нуртлеу сообщил об обсуждении с Кэмероном урегулирования по Украине. Он выделил особый интерес Британии и отметил, что для Астаны важно решать любые конфликты мирным путем.

«Казахстан стратегически придерживается нейтральной политики», — подчеркнул глава МИД Казахстана. Помимо этого, стороны обсудили вопросы двусторонних отношений, а также актуальные темы Центральной Азии и евразийского пространства.

Ранее Казахстан и Великобритания подписали соглашение о стратегическом партнерстве. По словам Нуртлеу, нет сомнений, что соглашение даст значимый импульс укреплению двусторонних отношений.