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16:59, 24 апреля 2024Бывший СССР

Казахстан и Великобритания подписали соглашение о стратегическом партнерстве

Казахстан подписал соглашение о стратегическом партнерстве с Великобританией

Фото: Turar Kazangapov / Reuters

Казахстан подписал соглашение о стратегическом партнерстве и сотрудничестве с Великобританией. Об этом сообщил глава МИД республики Мурат Нуртлеу по итогам встречи в Астане с британским министром иностранных дел Дэвидом Кэмероном, передает ТАСС.

«Сегодня мы подписали соглашение о стратегическом партнерстве и сотрудничестве», — сказал Нуртлеу. Он отметил, что была открыта новая веха в отношениях между странами. По его словам, нет сомнений, что соглашение даст значимый импульс укреплению политических, торговых и инвестиционных связей государств.

Ранее президент России Владимир Путин провел разговор с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Главы государств обсудили вопросы председательства РФ в СНГ, а Казахстана — в Организации Договора коллективной безопасности.

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      Кристина Есикова
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