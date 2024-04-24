Казахстан и Великобритания подписали соглашение о стратегическом партнерстве

Казахстан подписал соглашение о стратегическом партнерстве с Великобританией

Казахстан подписал соглашение о стратегическом партнерстве и сотрудничестве с Великобританией. Об этом сообщил глава МИД республики Мурат Нуртлеу по итогам встречи в Астане с британским министром иностранных дел Дэвидом Кэмероном, передает ТАСС.

«Сегодня мы подписали соглашение о стратегическом партнерстве и сотрудничестве», — сказал Нуртлеу. Он отметил, что была открыта новая веха в отношениях между странами. По его словам, нет сомнений, что соглашение даст значимый импульс укреплению политических, торговых и инвестиционных связей государств.

Ранее президент России Владимир Путин провел разговор с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Главы государств обсудили вопросы председательства РФ в СНГ, а Казахстана — в Организации Договора коллективной безопасности.