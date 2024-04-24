Глава офиса Зеленского предрек получение Украиной новых Patriot

Ермак: новые Patriot точно будут, откуда они попадут, второстепенно

Вооруженные силы Украины (ВСУ) однозначно получат новые ЗРК Patriot, вопрос только в сроках их получения. Об этом заявил глава Офиса президента (ОП) Украины Андрей Ермак, сообщает УНИАН.

Ермак прокомментировал проблемы с поставками Patriot из Греции и Испании. Он подчеркнул, что государства ЕС и НАТО давят на эти страны с целью поставок в кратчайшие сроки.

«Могу точно вам сказать, что новые Patriot будут. И, честно говоря, для нас второстепенно, откуда они к нам попадут», — заявил глава ОП. Он также отметил, что активнее всего в вопросе переговоров о поставках проявляют себя США, так как они контактируют и с другими странами.

Ранее официальный представитель правительства Греции Павлос Маринакис заявил, что страна не будет отправлять Украине системы ПВО, ставя под угрозу свою собственную обороноспособность. Он подчеркнул, что неоднократно отрицал информацию о передаче Patriot.