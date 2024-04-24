Hugo Boss подтвердил планы по продаже бизнеса в России

В Hugo Boss подтвердили планы по продаже российского бизнеса компании «Стокманн»

Немецкий производитель модной одежды Hugo Boss прокомментировал планы по продаже своего российского бизнеса компании «Стокманн». Об этом представители компании рассказали РИА Новости.

«Мы можем подтвердить, что компания Hugo Boss достигла соглашения о продаже своей русской дочерней компании Stockmann давнему оптовому партнеру компании в России», — отметили собеседники агентства. При этом в Hugo Boss добавили, что для завершения сделки она должна быть согласована европейским надзорным органом.

Ранее замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов сообщил, что покупателем бизнеса Hugo Boss в РФ станет компания «Стокманн». Он отметил, что разрешенную правительственной подкомиссией по иностранным инвестициям сделку планируется закрыть в третьем квартале 2024 года, в эти же сроки будут открыты магазины, которые не работают с 2022 года. Основным условием соглашения стало сохранение всех рабочих мест.