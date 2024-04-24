Hugo Boss разрешили продать российский бизнес компании

Власти РФ разрешили продать российский бизнес Hugo Boss компании «Стокманн»

Покупателем российского бизнеса немецкого производителя модной одежды Hugo Boss станет компания «Стокманн». Об этом со ссылкой на замглавы Минпромторга РФ Виктора Евтухова сообщает «Интерфакс».

Разрешенную правительственной подкомиссией по иностранным инвестициям сделку планируется закрыть в III квартале 2024 года. Отмечается, что в эти же сроки будут открыты магазины, которые не работают с 2022 года. По словам чиновника, в рамках соглашения было оговорено сохранение всех рабочих мест.

Hugo Boss была представлена в России с 1992 года по системе франчайзинга, а с 2011 года начала открывать собственные торговые точки. Летом 2023 года, комментируя ситуацию с работой в стране, в компании заявили о поиске возможности перейти на оптовые поставки и продать свои активы и обязательства в РФ.

Ранее стало известно, что люксовых брендов, остановивших работу своих магазинов в России, почти не останется в стране к концу 2024 года. В частности, в такие сроки могут быть завершены все связанные с уходом Chanel процедуры.