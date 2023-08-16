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12:05, 16 августа 2023Ценности

Hugo Boss допустил продажу магазинов в России

Немецкий производитель одежды Hugo Boss допустил продажу магазинов в России

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Немецкая компания-производитель модной одежды Hugo Boss допустила продажу магазинов, которые остались в России. Об этом говорится в отчетности фирмы за первое полугодие 2023 года.

Известно, что концерн Hugo Boss AG ищет возможность перейти на оптовые поставки и продать свои активы и обязательства в стране. «В первой половине 2023 года Hugo Boss пересмотрел свою бизнес-модель в России, в том числе рассмотрев возможность преобразования ее в оптовый бизнес», — говорится в сообщении.

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При этом представители пресс-службы компании страны рассказали изданию «Коммерсантъ», что Hugo Boss «пересматривает бизнес-структуру в России и ищет решение, соответствующее бизнес-модели концерна».

В марте 2022 года Hugo Boss прекратил работу в России на неопределенный срок. Согласно заявлению, компания должна была приостановить онлайн-продажи и доставку товаров. Кроме того, сообщалось, что марка закроет все торговые точки на территории страны.

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    Екатерина Ештокина
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