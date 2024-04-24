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13:35, 24 апреля 2024Мир

Иранского министра захотели арестовать за теракт 30-летней давности

Аргентина потребовала арестовать главу МВД Ирана Вахиди за теракт в 1994 году
Ахмад Вахиди

Ахмад Вахиди. Фото: Sha Dati / XinHua / Globallookpress.com

Аргентина выдала международный ордер и потребовала арестовать главу МВД Ирана Ахмада Вахиди за теракт в еврейском культурном центре в Буэнос-Айресе в 1994 году, который унес жизни 85 человек. Об этом заявили в аргентинском МИД, сообщает Al Arabiya.

Отмечается, что 12 апреля аргентинский суд возложил вину на Иран за нападение на еврейский общинный центр AMIA и за взрыв в израильском посольстве в 1992 году. Прокуроры обвинили высокопоставленных иранских чиновников в организации нападения, хотя Тегеран отрицает свою причастность.

Аргентинская сторона заявила, что добивается международного ареста лиц, ответственных за нападение на AMIA. «Одним из них является Ахмад Вахиди, которого аргентинское правосудие разыскивает как одного из виновных в теракте», — говорится в заявлении.

Иранский министр сейчас входит в состав правительственной делегации, которая посещает Пакистан и Шри-Ланку, поэтому власти Аргентины обратились к правительствам этих стран с просьбой арестовать его в соответствии с механизмами, предполагаемыми Интерполом.

Ранее около 800 тысяч человек вышли на площадь перед президентским дворцом в столице Аргентины. Люди протестуют против политики властей в сфере образования. Они выступили в защиту общедоступного и бесплатного высшего образования на фоне продвигаемых правительством президента страны Хавьера Милея реформ.

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      Семен Александров
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