Сотни тысяч аргентинцев вышли на протест к президентскому дворцу

800 тыс. человек в Буэнос-Айресе вышли на протест против реформы образования

Около 800 тысяч студентов и преподавателей вышли на площадь перед президентским дворцом в столице Аргентины. Люди протестуют против политики властей в сфере образования. Об этом заявил генеральный секретарь аргентинской Федерации преподавателей университетов Карлос де Фео, пишет Página 12.

Массовые манифестации прошли по всей стране. Сотни тысяч граждан выступили в защиту общедоступного и бесплатного высшего образования на фоне продвигаемых правительством президента страны Хавьера Милея реформ. Они предусматривают, в частности, сокращение государственного финансирования системы образования.

Ранее сообщалось, что представители оппозиции в Аргентине призвали своих сторонников выйти на митинги против более 300 реформ, подготовленных президентом Милеем. Среди них, например, облегчение приватизации публичных компаний. Сам указ о реформах, подписанный президентом, призван начать процесс дерегулирования экономики.