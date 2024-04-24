Канада разрешила производить Airbus из российского титана

Reuters: правительство Канады разрешило производить Airbus из российского титана

Правительство Канады разрешило корпорации Airbus использовать российский титан в своем производстве, несмотря на введенные ранее санкции. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление компании.

Отмечается, что заводы Airbus находятся в том числе и в Канаде. После введения санкций против компании «ВСПМО-Ависма» у корпорации появились опасения, связанные с дальнейшим производством самолетов и другой техники.

«Airbus осведомлен о том, что канадское правительство ввело санкции в отношении ВСМПО, и получил необходимое разрешение для обеспечения безопасности операций Airbus в соответствии с применимыми санкциями», — заявили в компании.

Ранее помощник госсекретаря США по вопросам энергоресурсов Джеффри Пайатт заявил, что американские власти продолжат вводить санкции против российского энергетического сектора и связанной с ним инфраструктуры, в том числе в газовой отрасли.

