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01:30, 24 апреля 2024Экономика

Канада разрешила производить Airbus из российского титана

Reuters: правительство Канады разрешило производить Airbus из российского титана

Фото: Christinne Muschi / Reuters

Правительство Канады разрешило корпорации Airbus использовать российский титан в своем производстве, несмотря на введенные ранее санкции. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление компании.

Отмечается, что заводы Airbus находятся в том числе и в Канаде. После введения санкций против компании «ВСПМО-Ависма» у корпорации появились опасения, связанные с дальнейшим производством самолетов и другой техники.

«Airbus осведомлен о том, что канадское правительство ввело санкции в отношении ВСМПО, и получил необходимое разрешение для обеспечения безопасности операций Airbus в соответствии с применимыми санкциями», — заявили в компании.

Ранее помощник госсекретаря США по вопросам энергоресурсов Джеффри Пайатт заявил, что американские власти продолжат вводить санкции против российского энергетического сектора и связанной с ним инфраструктуры, в том числе в газовой отрасли.

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      Евгений Силаев
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