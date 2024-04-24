Латвия назвала собранную на дроны для Украины сумму

Минобороны Латвии: коалиция дронов для Украины собрала 500 миллионов евро

Коалиция по поставке дронов Украине собрала 500 миллионов евро. Такую сумму назвал глава Минобороны Латвии Андрис Спрудс в соцсети X.

«В настоящее время о совместных закупках беспилотников на сумму 400 миллионов евро объявили Дания и Нидерланды. 70 миллионов евро инвестируют Канада, три миллиона — Литва и не менее десяти миллионов — Латвия», — говорится в публикации министра обороны. Он добавил, что с остальными странами коалиции дронов продолжаются активные переговоры.

Ранее стало известно, что Латвия присоединится к работе коалиции по поставке Украине систем противовоздушной обороны. Спрудс тогда подчеркнул, что латвийская сторона принимает активное участие в коалиции дронов и снарядов для Украины.