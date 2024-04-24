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10:05, 24 апреля 2024Из жизни

Загадочная рептилия растерзала 21 овцу в Ираке

bne IntelliNews: в Ираке загадочная рептилия растерзала 21 овцу

Фото: Carlos Cram / Unsplash

Жители села, расположенного в районе иракского города Дахук, утверждают, что некая загадочная рептилия растерзала 21 овцу. Об этом сообщает bne IntelliNews.

Странного ящера, напоминающего крупного варана, заметил пастух. По его словам, это их вторая встреча за пять лет, и в прошлый раз животное было существенно меньше. «А теперь оно поразительно большое и опасное», — рассказал он. Пастух спустил на него собак, но хищник сумел ускользнуть.

Глава Дахукского лесничества Сарбаз Абдулла заявил, что информация об этом существе лишь недавно поступила в его ведомство. Если рассказ пастуха подтвердится, рептилию поймают и переселят.

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В Северной Африке, Передней и Центральной Азии встречаются серые вараны, однако они не представляют угрозы для овец. Средняя длина этих пресмыкающихся составляет 47 сантиметров, не считая хвоста. Питаются преимущественно мелкими млекопитающими и пресмыкающимися.

Ранее сообщалось, что в Таиланде огромный варан вбежал в жилой дом и спрятался в ванной комнате. Животное вело себя агрессивно и шипело, когда кто-то приближался.

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      Олег Парамонов
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