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19:05, 24 апреля 2024Культура

Могилу Горшка из «Короля и Шута» разрушили вандалы

Могила лидера «Короля и Шута» Горшка подверглась нападению вандалов

Фото: Руслан Шамуков / ИТАР-ТАСС

Могилу бывшего лидера рок-группы «Король и Шут» Михаила Горшка Горшенева разрушили вандалы. Об этом сообщается в Telegram-канале «Радиоточка НСН».

Отмечается, что место захоронения музыканта на Богословском кладбище в Санкт-Петербурге подверглось нападению неизвестных, которые нарисовали на портретах исполнителя свастику, разбросали цветы вокруг могилы, а также разрушили плиты, на которых стояли лампадки.

О нападении вандалов поклонники Горшенева узнали 19 апреля. Они убрали разбросанные вещи, стерли с фотографий свастику, а также начали уносить портреты артиста на ночь домой и возвращать утром. Помимо этого, фанаты лидера группы обратились к администрации кладбища с просьбой установить у могилы камеры наблюдения и поставить патруль. Руководство погоста пообещало дать ответ в ближайшее время.

Михаила Горшенева не стало в ночь с 18 на 19 июля 2013 года. Причиной кончины лидера «Короля и Шута» стала сердечная недостаточность.

Ранее стало известно, что урну с прахом народного артиста России, театрального режиссера и президента Московского академического театра сатиры Александра Ширвиндта захоронили на Новодевичьем кладбище.

ЖЗЛ
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      Анастасия Астахова
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