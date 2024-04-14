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14:21, 14 апреля 2024Культура

Урну с прахом Ширвиндта захоронили

Урну с прахом артиста Александра Ширвиндта захоронили на Новодевичьем кладбище

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Урну с прахом народного артиста России, театрального режиссера и президента Московского академического театра сатиры Александра Ширвиндта захоронили на Новодевичьем кладбище. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что урну расположили на центральной аллее рядом с могилами артистов Инны Чуриковой, Василия Ланового и режиссеров Глеба Панфилова и Владимира Меньшова.

Сообщается, что на церемония проводилась в кругу родных и коллег Ширвиндта, однако на кладбище пришли и некоторые поклонники артиста с цветами.

Церемония прощания с народным артистом состоялась 18 марта в Театре сатиры.

О кончине Ширвиндта высказался президент России Владимир Путин. Российский лидер назвал его легендой российского театра и кино.

Об уходе из жизни Ширвиндта стало известно 15 марта. В качестве причины называли проблемы артиста с сердцем. Режиссеру было 89 лет.

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      Мария Большакова
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