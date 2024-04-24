Экс-министр обороны Резников: Запад ожидал, что Киев падет в течение 72 часов

Еще в 2022 году было понятно, что западные страны неохотно предлагали военную помощь Киеву. Об этом в интервью Politico заявил экс-министр обороны республики Алексей Резников.

«Они (страны Запада — прим. «Ленты.ру») ожидали, что Киев падет в течение 72 часов», — объяснил бывший чиновник нежелание Запада помогать Киеву.

В то же время Резников подчеркнул, что Украина доказала миру, что «может остановить российские войска», поэтому западные лидеры изменили свое мнение. Тем не менее Киев по-прежнему нуждается в вооружении, добиться получения которого все равно, что «вырвать зубы».

Экс-министр признал, что украинское контрнаступление было слишком разрекламировано, а ожидания слишком велики, поскольку многое из того, в чем нуждалась республика, по-прежнему удерживалось.

Ранее на Западе признали, что Украина будет уступать артиллерии России в вооружении, вероятно, до конца 2024 года, несмотря на принятие Конгрессом США законопроекта о военной помощи Киеву.