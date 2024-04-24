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08:30, 24 апреля 2024Мир

На Западе признали неспособность помощи США сократить отставание ВСУ в оружии

FP: Украина будет уступать артиллерии России в вооружении до конца 2024 года

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press

Украина будет уступать артиллерии России в вооружении, вероятно, до конца 2024 года, несмотря на принятие Конгрессом США законопроекта о военной помощи Киеву. Неспособность американской военной помощи сократить отставание Вооруженных сил Украины (ВСУ) в оружии признало издание Foreign Policy (FP) со ссылкой на чиновников и аналитиков.

Отмечается, что причиной дальнейшего отставания украинских войск станет наращивание США и европейскими странами собственного производства боеприпасов стандартов НАТО и пополнение своих арсеналов.

«Я думаю, будет справедливо предположить, что украинцы в течение следующих 12 месяцев смогут иметь ежемесячную скорострельность, возможно, от 75 до 85 тысяч снарядов в месяц, что сводится к чему-то около 2,4-2,5 тысячи выстрелов в день», — сказал младший научный сотрудник Международного института стратегических исследований в Лондоне Франц-Стефан Гади.

По его словам, это минимальное количество, необходимое Украине для оборонительных действий, а для наступательных операций этого недостаточно.

Помощник конгрессмена США на условиях анонимности заявил изданию, что украинские военные в основном привержены тому, чтобы в 2024 году в значительной степени обороняться.

Ранее Сенат Конгресса США по итогам голосования принял законопроект о внешней помощи союзникам Вашингтона, включая проект о дополнительной помощи Украине почти на 61 миллиард долларов. Теперь он поступит на подпись президенту США Джо Байдену, который уже пообещал подписать его.

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      Семен Александров
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