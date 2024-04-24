Наставник «Новой Фабрики звезд» высказался о блате на проекте

Наставник Сергей Жуков заявил, что на «Новой Фабрике звезд» не было блата

Солист известной российской музыкальной группы «Руки Вверх!», наставник проекта «Новая Фабрика звезд» на канале ТНТ Сергей Жуков высказался о блате на проекте. Его слова передает издание «7 дней».

Жуков заявил, что все участники проекта проходили серьезный отбор. «Ни один блатной бездарь не проскочил. Да, среди участников есть несколько детей известных родителей, но они в меньшинстве», — рассказал певец.

По его словам, конкурсанты доказали, что они достойны оказаться в проекте, своими выступлениями и поступками.

Ранее ведущая «Новой Фабрики звезд» Анна Хилькевич назвала особенность участников проекта. По ее словам, конкурсанты знают, что им следует предпринять, чтобы понравиться зрителям. Также Хилькевич назвала начинающих артистов очень раскованными.

«Новая Фабрика звезд» начала выходить на ТНТ 3 марта. В нем молодые музыкальные исполнители соревнуются в вокальных способностях. Участниками проекта стали сын медиаменеджера Тины Канделаки Леонтий, сын певца Михаила Круга Александр, а также племянница юмориста Гарика Мартиросяна Нонна Еганян.

