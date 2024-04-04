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19:31, 4 апреля 2024Интернет и СМИ

Ведущая новой «Фабрики звезд» назвала особенность участников шоу

Хилькевич заявила, что участники «Новой Фабрики звезд» очень раскованные

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Российская актриса, ведущая музыкального реалити-шоу «Новая Фабрика звезд» на ТНТ Анна Хилькевич раскрыла особенность участников проекта. В интервью журналу OK! она назвала молодых артистов раскованными и уверенными в себе.

«Сейчас молодые ребята очень раскованные, они верят в себя и в свой талант», — сказала Хилькевич, говоря об участниках «Новой Фабрики звезд».

Также она заявила, что герои проекта точно знают, что и как им нужно сделать, чтобы понравиться аудитории. «На "Фабрике" с ними (участниками — прим. «Ленты.ру») работает большая команда профессионалов, которая ставит номера и помогает быть на высоте. Но все равно, когда я приезжаю в дом и общаюсь с ребятами, я вижу, какие они творческие и чистые изнутри», — добавила Хилькевич.

Ранее ведущая «Фабрики звезд» на Первом канале Яна Чурикова высказалась о современной версии проекта. По ее мнению, в новом шоу от старого осталась только концепция исполнения песен со звездами.

Премьера шоу «Новая Фабрика звезд» состоялась 3 марта. В эфире программы молодые артисты соревнуются друг с другом в вокальных данных. Ведущими проекта стали Тимур Родригез, Регина Тодоренко и Анна Хилькевич.

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      Олег Давыдов
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