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21:20, 24 апреля 2024Экономика

Назван самый популярный по объему онлайн-продаж автомобиль

«СберАвто»: Lada Granta стала лидером онлайн-продаж в первом квартале 2024 года

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Лидером российского авторынка по объему онлайн-продаж в первом квартале 2024 года стала отечественная марка Lada. Таковы результаты совместного исследования сервиса для покупки и продажи автомобилей «СберАвто» и «СберСтрахования» (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

В топ-5 по популярности среди моделей вошли Lada Granta, Hyundai Solaris, Ford Focus, Kia Rio, Volkswagen Polo. На шестой строчке расположился еще один российский автомобиль — Lada Vesta.

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Среди брендов Lada также оказалась лидером с долей в 13 процентов. На иномарки Kia, Hyundai, Volkswagen и Toyota пришлось примерно по 7 процентов онлайн-продаж. При этом суммарно по доле продаж японские и немецкие авто опередили машины российского производства.

Ранее стало известно, что производство легковых автомобилей в России в первом квартале текущего года подскочило на 81,3 процента в годовом выражении. Всего за первые три месяца года в стране была выпущена 161 тысяча «легковушек». Выпуск грузовиков в России за тот же период вырос более чем на четверть (на 29,5 процента) и достиг 43,3 тысячи единиц.

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