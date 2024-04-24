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20:21, 24 апреля 2024Экономика

В России подскочило производство легковушек

Производство легковых автомобилей в России в первом квартале выросло на 81,3 %

Фото: Михаил Голенков / РИА Новости

Производство легковых автомобилей в России в первом квартале текущего года подскочило на 81,3 процента в годовом выражении. Об этом со ссылкой на данные Росстата пишет РИА Новости.

При этом в марте рост производства составил 86,7 процента год к году, и 9,4 процента — к февралю 2024-го. Всего за первые три месяца года в стране была выпущена 161 тысяча «легковушек».

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Выпуск грузовиков в России за тот же период вырос более чем на четверть (на 29,5 процента) и достиг 43,3 тысячи единиц. Автобусов массой до пяти тонн произведено 4,6 тысячи единиц (плюс 19,3 процента год к году), более пяти тонн — 3,8 тысячи (плюс 35,1 процента). Также в стране стали выпускать больше двигателей внутреннего сгорания — за квартал было изготовлено 53 тысячи единиц, что на 18 процентов превысило показатель прошлого года.

Ранее стало известно, что на бывшем заводе Mercedes в Солнечногорском округе Подмосковья с мая начнут выпускать китайские автомобили. Глава Московской области Андрей Воробьев отметил, что эти машины «по качеству ничем не уступают». Также губернатор добавил, что осенью в Подмосковье китайские инвесторы планируют запустить производство автомобильных деталей, в которое инвестируют 2,5 миллиарда рублей.

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