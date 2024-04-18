На бывшем заводе Mercedes в России начнут выпускать китайские машины

Воробьев: китайские машины начнут выпускать на бывшем заводе Mercedes в мае

На бывшем заводе Mercedes в Солнечногорском округе Подмосковья с мая начнут выпускать китайские автомобили, рассказал в эфире телеканала «Россия-24» глава Московской области Андрей Воробьев. Его слова приводит ТАСС.

Руководитель региона отметил, что эти машины «по качеству ничем не уступают». Также губернатор добавил, что осенью в Подмосковье китайские инвесторы планируют запустить производство автомобильных деталей, в которое инвестируют 2,5 миллиарда рублей, пишет «Финмаркет».

Активы Mercedes-Benz в России выкупила в 2023 году отечественная дилерская группа «Автодом». По словам ее гендиректора Андрея Ольховского, о том, что подмосковный завод запущен, можно будет сказать, когда работа начнет вестись в проектном режиме, а не от партии к партии. Он отметил, что «сейчас много факторов, влияющих на безостановочную работу», и пообещал анонсировать официальный запуск предприятия.

О том, что в Подмосковье создадут локализованное производство премиального бренда из КНР, которое заместит автомобили ушедшего с российского рынка немецкого концерна, стало известно в марте прошлого года. Как ранее отмечал тот же Ольховский, в ближайшее время завод будет заниматься сборкой машинокомплектов, а через год, при условии соответствия качества машин ожиданиям, там смогут приступить к сварке и окрашиванию кузовов.