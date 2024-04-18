Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:52, 18 апреля 2024Экономика

На бывшем заводе Mercedes в России начнут выпускать китайские машины

Воробьев: китайские машины начнут выпускать на бывшем заводе Mercedes в мае

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

На бывшем заводе Mercedes в Солнечногорском округе Подмосковья с мая начнут выпускать китайские автомобили, рассказал в эфире телеканала «Россия-24» глава Московской области Андрей Воробьев. Его слова приводит ТАСС.

Руководитель региона отметил, что эти машины «по качеству ничем не уступают». Также губернатор добавил, что осенью в Подмосковье китайские инвесторы планируют запустить производство автомобильных деталей, в которое инвестируют 2,5 миллиарда рублей, пишет «Финмаркет».

Активы Mercedes-Benz в России выкупила в 2023 году отечественная дилерская группа «Автодом». По словам ее гендиректора Андрея Ольховского, о том, что подмосковный завод запущен, можно будет сказать, когда работа начнет вестись в проектном режиме, а не от партии к партии. Он отметил, что «сейчас много факторов, влияющих на безостановочную работу», и пообещал анонсировать официальный запуск предприятия.

О том, что в Подмосковье создадут локализованное производство премиального бренда из КНР, которое заместит автомобили ушедшего с российского рынка немецкого концерна, стало известно в марте прошлого года. Как ранее отмечал тот же Ольховский, в ближайшее время завод будет заниматься сборкой машинокомплектов, а через год, при условии соответствия качества машин ожиданиям, там смогут приступить к сварке и окрашиванию кузовов.

Что думаешь? Оцени!
      Дмитрий Воронин
      Обсудить
      Последние новости

      В России началась «революция зарплат» из-за СВО. Почему людям неизбежно будут платить больше?

      На известного актера-иноагента подали в суд из-за долгов за квартиру

      В Киеве объявили в розыск более пяти тысяч уклонистов

      Игорь Николаев рассказал о самочувствии после операции на сердце

      В Киргизии заблокировали TikTok

      В Госдуме подготовили проект о «мертвых душах» в общежитиях вузов

      Центробанк закрыл данные об иностранных поставщиках платежных услуг

      Под Новгородом нашли уникальный артефакт времен Великой Отечественной войны

      Нелепый наряд Киры Найтли на фото папарацци вызвал споры в сети

      Найдено укромное место для ночных забав Петра I

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше