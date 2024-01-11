В России заявили о преимуществах импорта готовых машин

«Автодом»: импорт готовых автомобилей дешевле их производства в России

Импортировать готовые автомобили в Россию дешевле, чем производить их на территории страны. О преимуществах заявил глава компании «Автодом» Андрей Ольховский, его цитирует «Коммерсантъ».

По словам представителя выкупившей заводы Mercedes в Подмосковье компании, сборка машин в России всегда будет дороже, чем в Китае — на это влияют объемы рынка и производства, размеры зарплат и уровень автоматизации.

«Стоимость машинокомплектов равна стоимости собранного автомобиля. Это потому, что для них ценность сборки, когда работают роботы, очень незначительна. (...) В Китае сейчас набирают популярность "темные заводы" — dark plant, когда на заводе нет людей. Там не нужно отопление, не нужен свет, там работают роботы», — объяснил Ольховский.

В ближайшее время предприятие будет заниматься сборкой машинокомплектов — автомобили производят в Китае, разбирают и поставляют в страну в виде комплектующих. Лишь через 12 месяцев, при условии соответствия качества машин ожиданиям, перезапущенный «Автодомом» завод сможет приступить к сварке и окрашиванию кузовов на месте, добавил представитель компании.

«Самый простой вариант — контрактная сборка какого-то бренда. Наша задача — получить комплектующие у китайской стороны, собрать автомобиль и передать для продажи дистрибутору», — добавил он.

В апреле 2023 года немецкий производитель Mercedes продал бизнес в России дилерской группе «Автодом». Компания выкупила 100 процентов доли в официальном дистрибьюторе и в кэптивном банке компании и получила право ремонтировать автомобили немецкого концерна, проводить их техобслуживание, гарантийную и постгарантийную поддержку. Mercedes оставил за собой опцион на обратный выкуп бизнеса в течение шести лет.

Ранее стало известно, что спустя два года боевых действий на Украине в России не удалось перезапустить почти половину автомобильных заводов. В стране действовала 21 промышленная площадка, из которых десять принадлежало компаниям из «недружественных стран», прекративших работу на территории РФ. Власти намеревались передать активы новым инвесторам, которые смогли бы сохранить и развивать производство, преимущественно — компаниям из Китая, но с того момента на покупку не решилась ни одна из них.