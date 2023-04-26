Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
15:58, 26 апреля 2023Экономика

В Минпромторге назвали срок для обратного выкупа завода Mercedes

Мантуров: Mercedes-Benz сможет выкупить свой завод в Подмосковье в течение шести лет

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Немецкий автоконцерн Mercedes-Benz получил шестилетний опцион на обратный выкуп активов. Об этом сообщил вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров, его цитирует РИА Новости.

Соглашение подписано между производителем из Германии и российским дилером «Автодом». Продажа завода в Подмосковье будет возможна за его актуальную рыночную стоимость после независимой оценки, назвал условие сделки Мантуров.

Завод Mercedes-Benz открылся в деревне Есипово под Солнечногорском в 2019 году. В его строительство вложили более 19 миллиардов рублей. Собственниками предприятия являлись немецкий концерн Mercedes-Benz AG и российское СП «Даймлер КамАЗ Рус».

Немецкий производитель завершил сделку по продаже российского бизнеса в середине апреля. Покупателем завода Mercedes и OOO «Мерседес-Бенц Капитал Рус», которое занималось лизингом, факторингом и страхованием автомобилей, стала дилерская группа «Автодом». Она также получила 100 процентов доли в официальном дистрибьюторе и в кэптивном банке компании.

Помимо завода в Подмосковье «Автодом» получил право ремонтировать автомобили немецкого концерна, проводить их техобслуживание, гарантийную и постгарантийную поддержку. Для возобновления производства машин компания решила найти технологического партнера.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Вячеслав Агапов
Обсудить
Последние новости
Минобороны объяснило рассылку военнообязанным повесток с предупреждением
В Подмосковье двухлетний ребенок выстрелил себе в лоб из травматического оружия
Врач назвала причины отсутствия результатов от тренировок
В России ответили на желание южноамериканской страны вступить в БРИКС
Врач раскрыла неожиданные последствия постоянного использования сухого шампуня
Столб дыма на территории НИИ противопожарной обороны в Подмосковье напугал людей
Стала известна судьба распылившего в лицо девочке перцовый баллончик петербуржца
Италия захотела сыграть ведущую роль в восстановлении Украины
Россиянин из сгоревшего поселка описал ситуацию фразой «некуда идти спасаться»
В России возьмутся за производство аналогов Mini Cooper и BMW i3
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.