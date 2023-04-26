В Минпромторге назвали срок для обратного выкупа завода Mercedes

Мантуров: Mercedes-Benz сможет выкупить свой завод в Подмосковье в течение шести лет

Немецкий автоконцерн Mercedes-Benz получил шестилетний опцион на обратный выкуп активов. Об этом сообщил вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров, его цитирует РИА Новости.

Соглашение подписано между производителем из Германии и российским дилером «Автодом». Продажа завода в Подмосковье будет возможна за его актуальную рыночную стоимость после независимой оценки, назвал условие сделки Мантуров.

Завод Mercedes-Benz открылся в деревне Есипово под Солнечногорском в 2019 году. В его строительство вложили более 19 миллиардов рублей. Собственниками предприятия являлись немецкий концерн Mercedes-Benz AG и российское СП «Даймлер КамАЗ Рус».

Немецкий производитель завершил сделку по продаже российского бизнеса в середине апреля. Покупателем завода Mercedes и OOO «Мерседес-Бенц Капитал Рус», которое занималось лизингом, факторингом и страхованием автомобилей, стала дилерская группа «Автодом». Она также получила 100 процентов доли в официальном дистрибьюторе и в кэптивном банке компании.

Помимо завода в Подмосковье «Автодом» получил право ремонтировать автомобили немецкого концерна, проводить их техобслуживание, гарантийную и постгарантийную поддержку. Для возобновления производства машин компания решила найти технологического партнера.