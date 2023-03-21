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16:40, 21 марта 2023Экономика

На заводе Mercedes начнут собирать китайские автомобили

На заводе Mercedes-Benz в Подмосковье начнут собирать премиальные китайские автомобили

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

На бывшем заводе Mercedes-Benz в индустриальном парке «Есипово» в Солнечногорском округе начнут собирать китайские автомобили. Об этом со ссылкой на генерального директора «Автодом Подписка» Максима Шишко сообщает газета «Известия».

На предприятии в Подмосковье создадут локализованное производство премиального бренда из КНР, которое заместит автомобили ушедшего с российского рынка немецкого концерна.

В конце августа Mercedes-Benz подтвердил намерение уйти из России и продать доли в отечественных дочерних предприятиях дилеру «Автодом». При этом производитель оставил опцию обратного выкупа подмосковного завода, как ранее при выходе из капитала «АвтоВАЗа» сделала компания Renault.

«Автодом» пообещал, что сделает все возможное для сохранения сервисного обслуживания бренда в России. В свою очередь Минпромторг пообещал подобрать технологического партнера для выпуска автомобилей на заводе в подмосковном Есипово.

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Вячеслав Агапов
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