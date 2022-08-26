Стало известно о планах Mercedes-Benz продать завод в России

«Ъ»: покупателем завода Mercedes-Benz в Подмосковье может стать российский дилер

Компания Mercedes-Benz планирует продать свой завод по сборке автомобилей, находящийся в Подмосковье. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Как стало известно изданию, покупателем может стать российский дилер. По словам одного из собеседников «Ъ», сделка находится на финальной стадии, однако у немецкой компании имеются некоторые «проблемы с документами». Еще один источник также подтвердил, что завод выставлен на продажу. В то же время, другой собеседник издания в автопроме указал на тот факт, что площадка Mercedes может заинтересовать китайские концерны, которые обсуждают локализацию в России.

В то же время в российском офисе автомобильного концерна сообщили, что компания «рассматривает различные варианты ведения бизнеса в России». Уточняется, что конкретных решений на данный момент нет.

Ранее Mercedes-Benz оценил потери от ухода из России в 1,4 миллиарда евро. О приостановке производства автомобилей Mercedes-Benz на территории России и поставки авто в страну стало известно 3 марта. Тогда в сообщении отмечалось, что решение будет в силе «до дальнейшего уведомления». Позже компания оценила потери в первом квартале из-за ухода с рынка в 709 миллионов евро.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале проведения специальной военной операции в Донбассе. После этого множество западных стран отреагировало на это жесткими санкциями против российских физических и юридических лиц. Кроме того, российский рынок покинули несколько десятков западных компаний.