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Mercedes-Benz оценил потери от ухода из России в 1,4 миллиарда евро

Убытки Mercedes-Benz из-за приостановки поставок в Россию составили €1,4 млрд

Фото: Bernd Weißbrod / globallookpress.com

Уход из России стоил автомобильному концерну Mercedes-Benz больше миллиарда евро, свидетельствуют данные из ежеквартального отчета компании.

По итогам первого полугодия чистая прибыль производителя автомобилей снизилась на 16 процентов до 6,6 миллиарда евро. Во втором квартале 2022 года она упала на 13,6 процента до 3,1 миллиарда. Убытки, связанные с корректировкой деятельности в России, составили 1,4 миллиарда евро в трех категориях: Mercedes-Benz Group, а также отдельно в сегментах легковых и грузовых автомобилей.

О приостановке производства автомобилей Mercedes-Benz на территории России и поставки авто в страну стало известно 3 марта. Тогда в сообщении отмечалось, что решение будет в силе «до дальнейшего уведомления». Позже компания оценила потери в первом квартале из-за ухода с рынка в 709 миллионов евро.

В июле Mercedes-Benz задумал продать принадлежащее дистрибутору «Мерседес-Бенц Рус» имущество одному из дилеров, отказавшись от дистрибуции в России. Среди возможных претендентов на покупку — «Панавто», «Автодом», «Авилон» и «Мейджор». Не исключается также продажа склада автомобилей и дилерского центра через торги. Однако окончательного решения компания пока не приняла.

Ранее об издержках также сообщил производитель шин Michelin. Компания потеряла 202 миллиона евро из-за ухода с российского рынка.

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Мария Грушко
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