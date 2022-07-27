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Michelin рассказал об убытках в 202 миллиона евро из-за ухода из России

Производитель шин Michelin потерял €202 млн из-за приостановки деятельности в России

Фото: calimedia / Shutterstock

Французский производитель шин Michelin потерял 202 миллиона евро из-за ухода с российского рынка, сообщает Reuters со ссылкой на отчет компании по итогам первого полугодия. Michelin приостановил деятельность в стране на фоне военной операции на Украине.

Чистая прибыль компании снизилась с 1,03 миллиарда евро в 2021 году до 843 миллионов евро. Для компенсации убытков в том числе из-за растущей инфляции производитель стал повышать цены на продукцию. В результате Michelin рассказал, что более высокие цены привели к увеличению продаж на 1,4 миллиарда евро за первую половину 2022 года, что поможет компании покрыть большие затраты на сырье и логистику.

Группа спрогнозировала, что из-за сбоев в цепочках поставок и инфляции перспективы роста рынка шин будут ухудшаться. Компания ожидает, что показатели рынка шин для легковых автомобилей и небольших грузовиков могут как увеличиться, так и снизиться на 2 процента, в то время как рынок товаров для грузовиков вырастет на 2-6 процентов. Michelin известна производством шин для автомобилей, самолетов, велосипедов и промышленного оборудования.

В конце июня Michelin принял решение уйти из России и передать местные активы «нынешнему локальному менеджменту». Компания сообщила, что не может возобновить производство по техническим причинам — из-за логистических сбоев и «общей неопределенности». Передача контроля над активами, скорее всего, произойдет до конца 2022 года.

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Мария Грушко
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