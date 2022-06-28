Michelin уйдет из России

Michelin продаст российские активы топ-менеджменту и уйдет из страны

Французский производитель автомобильных шин Michelin принял решение уйти из России и передать местные активы «нынешнему локальному менеджменту», говорится в сообщении на сайте компании.

Компания утверждает, что не может возобновить производство по техническим причинам — из-за логистических сбоев и «общей неопределенности». Ожидается, что передача контроля над активами произойдет до конца 2022 года. При этом Michelin обещает создать максимально благоприятные условия для сотрудников.

Финансовые подробности сделки не уточняются. Отмечается лишь, что новая компания будет работать через независимую от головного Michelin структуру.

Michelin владеет заводом по производству шин в Московской области, на котором занято около 750 человек. Общая численность штата компании в России превышает тысячу человек. В середине марта Michelin сообщал о приостановке производства в России.