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09:30, 24 апреля 2024Забота о себе

Названо идеальное время для первой чашки кофе

Сомнолог Исап: пить кофе нужно через час после пробуждения

Фото: Fernando Hernandez / Unsplash

Первую за день чашку кофе не стоит пить сразу после пробуждения, предупредил британский сомнолог Рекс Исап. Идеальное время для этого напитка он назвал в беседе с Mirror.

По словам Исапа, нужно выждать как минимум час после пробуждения. «Когда вы проснулись, уровень кортизола находится на своем пике. Кортизол, который ассоциируют со стрессом, повышает тревожность, и употребление кофеина в это время может привести к нежелательному взаимодействию с кортизолом или даже к нечувствительности к кофеину», — сказал он.

Исап уточнил, что толерантность к кофеину выражается в дневной сонливости, которая возникает, несмотря на выпитый кофе. «В течение дня ваш мозг вырабатывает химическое вещество под названием аденозин. По сути, он способствует сну; пока вы бодрствуете, он накапливается и помогает почувствовать сонливость. Но кофеин блокирует аденозиновые рецепторы, которые поддерживают внимательность и способствуют бодрствованию. Если у вас когда-либо были проблемы со сном после употребления кофе в течение дня, возможно, именно поэтому», — заключил он.

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Ранее диетолог Лиза Янг рассказала о полезном свойстве кофе. По ее словам, исследование, проведенное в 2023 году, обнаружило, что люди, которые никогда не пили кофе или пили его редко, начинали худеть, как только включали напиток в свой ежедневный рацион.

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      Александра Лисица
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