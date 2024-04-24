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15:45, 24 апреля 2024Бывший СССР

Глава офиса Зеленского заявил об опоздании США с пакетом военной помощи

Ермак: поставки оружия в рамках пакета помощи США нужны были Украине вчера

Фото: Ruslan Kaniuka / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

США опоздали с принятием пакета военной помощи Украине, поставки оружия в рамках пакета нужны были Киеву еще вчера. Об этом заявил глава Офиса президента (ОП) Украины Андрей Ермак, сообщает УНИАН.

Ермак прокомментировал принятие Конгрессом США закона о военной помощи Украине. Он отказался комментировать конкретные сроки поставок оружия, сославшись на соображения безопасности.

«Это будет происходить в очень сжатые сроки. Все понимают, что нам это нужно было на вчера», — заявил глава ОП. При этом он подчеркнул, что принятие закона показало поддержку Киева обеими партиями США. Ермак также добавил, что поставки в рамках пакета военной помощи предусматривают все необходимое для ВСУ, включая ракеты ATACMS.

Ранее Ермак предрек получение Украиной новых Patriot при любом исходе. Он подчеркнул, что государства ЕС и НАТО давят на Грецию и Испанию с целью поставок в кратчайшие сроки.

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      Юрий Леонов
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