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18:16, 24 апреля 2024Моя страна

Один российский регион получил миллиарды рублей на развитие

Северная Осетия получила миллиарды рублей на развитие образования и спорта

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Северная Осетия получила миллиарды рублей на развития сфер образования, здравоохранения и спорта. Об этом пишет портал «15-й Регион».

Отмечается, что в первом квартале 2024 году в российский регион направили порядка семи миллиардов рублей.

«В первом квартале мы видим положительную динамику по ключевым показателям нашего бюджета, — заявил председатель правительства республики Борис Джанаев. — Безусловно, в структуре расходов приоритет — социально-культурный блок».

Он также отметил, что в начале текущего года на меры поддержки было выделено примерно 1,2 миллиарда рублей.

Ранее сообщалось, что в Железнодорожном районе Екатеринбурга построят детскую поликлинику за 1,1 миллиарда рублей. Медучреждение планируется открыть в российском городе до 2025 года.

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      Фариза Бацазова
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