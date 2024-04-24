Один российский регион получил миллиарды рублей на развитие

Северная Осетия получила миллиарды рублей на развитие образования и спорта

Северная Осетия получила миллиарды рублей на развития сфер образования, здравоохранения и спорта. Об этом пишет портал «15-й Регион».

Отмечается, что в первом квартале 2024 году в российский регион направили порядка семи миллиардов рублей.

«В первом квартале мы видим положительную динамику по ключевым показателям нашего бюджета, — заявил председатель правительства республики Борис Джанаев. — Безусловно, в структуре расходов приоритет — социально-культурный блок».

Он также отметил, что в начале текущего года на меры поддержки было выделено примерно 1,2 миллиарда рублей.

Ранее сообщалось, что в Железнодорожном районе Екатеринбурга построят детскую поликлинику за 1,1 миллиарда рублей. Медучреждение планируется открыть в российском городе до 2025 года.