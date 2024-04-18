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20:14, 18 апреля 2024Моя страна

Детскую поликлинику за 1,1 миллиарда рублей откроют в одном городе России

Детскую поликлинику за 1,1 миллиарда рублей откроют в Екатеринбурге

Фото: Департамент информполитики Свердловской области

В Железнодорожном районе Екатеринбурга построят детскую поликлинику за 1,1 миллиарда рублей. Об этом пишет kp.ru.

Медучреждение планируется открыть в российском городе до 2025 года. Здание площадью 7,5 тысячи квадратных метров появится в Заречном микрорайоне.

Больница будет рассчитана на 500 посещений в смену. Четырехэтажное здание будет вмещать в себя 25 педиатрических участков, отделение лучевой диагностики, неотложное отделение и клинико-диагностическую лабораторию.

Ранее сообщалось, что сельские школы Северной Осетии получат десятки миллионов рублей на создание комфортных условий для занятий спортом. В общей сложности общеобразовательные учреждения Пригородного, Правобережного, Моздокского и Алагирского районов российского региона получат свыше 30 миллионов рублей.

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      Фариза Бацазова
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