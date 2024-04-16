Школы одного региона России получат десятки миллионов рублей

Сельские школы Северной Осетии получат свыше 30 миллионов рублей

Сельские школы Северной Осетии получат десятки миллионов рублей на создание комфортных условий для занятий спортом. Об этом у себя в Telegram-канале сообщил глава республики Сергей Меняйло.

В общей сложности общеобразовательные учреждения Пригородного, Правобережного, Моздокского и Алагирского районов российского региона получат свыше 30 миллионов рублей.

«Новые мячи для футбола и волейбола, теннисные столы, тренажеры, обручи, скакалки, канаты и многое другое получат наши общеобразовательные учреждения», — заявил Меняйло.

Ранее в марте стало известно, что Северной Осетии в 2024 году выделят сотни миллионов рублей на развитие туристической сферы. В общей сложности российский регион получит свыше 300 миллионов.

