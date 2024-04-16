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18:48, 16 апреля 2024Моя страна

Школы одного региона России получат десятки миллионов рублей

Сельские школы Северной Осетии получат свыше 30 миллионов рублей

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Сельские школы Северной Осетии получат десятки миллионов рублей на создание комфортных условий для занятий спортом. Об этом у себя в Telegram-канале сообщил глава республики Сергей Меняйло.

В общей сложности общеобразовательные учреждения Пригородного, Правобережного, Моздокского и Алагирского районов российского региона получат свыше 30 миллионов рублей.

«Новые мячи для футбола и волейбола, теннисные столы, тренажеры, обручи, скакалки, канаты и многое другое получат наши общеобразовательные учреждения», — заявил Меняйло.

Ранее в марте стало известно, что Северной Осетии в 2024 году выделят сотни миллионов рублей на развитие туристической сферы. В общей сложности российский регион получит свыше 300 миллионов.

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      Фариза Бацазова
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