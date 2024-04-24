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14:57, 24 апреля 2024Россия

Огромную опухоль извлекли из тела гниющего заживо россиянина

Гниющую опухоль весом 20 килограммов удалили жителю Уфы

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

В Башкирии огромную опухоль удалили из тела жителя Уфы. Мужчина до последнего времени не замечал новообразования, сообщает Telegram-канал Mash Batash.

Мужчина ничего не подозревал о развивающейся в его организме опухоли. К моменту удаления ее вес составил 20 килограммов. Возможно, это связано с особенностями организма самого россиянина — на момент поступления в стационар он весил более 200 килограммов. К врачам горожанин обратился только после того как утратил возможность ходить.

Операция прошла успешно, уже начавшее гнить новообразование благополучно удалили. Пациент выписался из больницы в удовлетворительном состоянии.

Ранее в Чебоксарах хирурги удалили из тела женщины 40-сантиметровую опухоль с зубами и волосами. Россиянка, как и житель Уфы, обратилась к врачам не сразу – прийти в больницу ее вынудили запоры и появившаяся одышка. Операция продлилась более двух часов.

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      Алан Босиков
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