Пашинян призвал армян преодолеть потрясение от геноцида

Пашинян призвал армян преодолеть душевное потрясение от геноцида 1915 года

Премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал армян преодолеть душевное потрясение от геноцида армян в Османской империи. Сообщение опубликовано на официальном сайте армянского премьера.

Пашинян выступил с обращением в день памяти жертв геноцида 1915 года. Он подчеркнул, что сейчас армяне воспринимают мир через призму душевного потрясения геноцида и до сих пор не преодолели это потрясение.

«Геноцид армян, лишение родины — это не приговор, который мы должны нести в качестве непрерывного поиска утраченной родины», — заявил премьер Армении. Он предположил, что причина нынешних неудач Армении может быть связана с постоянным обращением к истории геноцида. Политик призвал соотнести события 1915 года с текущими потребностями страны.

Геноцид армян 1915 года — это уничтожение армянского населения Османской империи в период с весны 1915 года по осень 1916 года, вызванное поражениями Турции в ходе Первой мировой войны. Жертвами действий турецких властей стали по меньшей мере 664 тысячи человек.

Ранее постоянный представитель Армении в ООН Мгер Маргарян призвал защитить армян Нагорного Карабаха от геноцида. Он заявил, что ООН и ее структуры еще не выполнили свои обязательства.