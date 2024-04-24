Пассажирка устроила дебош и вынудила пилотов посадить самолет в Казахстане

Летевший из Венгрии в Корею самолет сел в Казахстане из-за дебоширки на борту

Пассажирка устроила дебош на борту и вынудила пилотов посадить самолет авиакомпании LOT Polish Airlines в Казахстане. Подробностями истории поделилось издание The Korea Times.

Уточняется, что инцидент произошел с лайнером, летевшим из Венгрии в Южную Корею, на борту которого находились 183 пассажира. Кореянка, которая путешествовала в сопровождении семьи, начала выкрикивать нецензурные слова и вызвала переполох во время полета.

В результате экипаж решил сменить курс, и воздушное судно село в аэропорту Астаны. После приземления нарушившую порядок пассажирку арестовала местная полиция. Позже самолет возобновил полет в южнокорейский город Инчхон.

В начале апреля пассажирка авиакомпании Spirit Airlines устроила дебош в самолете и попала на видео. Женщина с «безумными глазами», которая находилась под присмотром полицейских, начала кричать и требовать освободить ее от наручников.