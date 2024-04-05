Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
20:10, 5 апреля 2024Путешествия

Пассажирка с «безумными глазами» устроила скандал в самолете и попала на видео

Пассажирка Spirit Airlines устроила дебош на рейсе из Лас-Вегаса

Пассажирка авиакомпании Spirit Airlines устроила дебош в самолете. Скандал на борту попал на видео, на которое обратил внимание таблоид Daily Mail.

Известно, что инцидент произошел перед вылетом рейса из Лас-Вегаса, однако причина конфликта не уточняется. На опубликованных кадрах видно, что женщина, которая уже находилась под присмотром полицейских, начала кричать и требовать освободить ее от наручников.

Офицер спокойно сказал ей, что она находится под арестом. «Все в порядке! Я там уже была», — ответила пассажирка. Как пишет источник, она «оглядела окружающих безумными глазами», запрокинула голову назад и стала громко обвинять полицию в том, что ей причиняют боль.

Дебоширка несколько раз сказала, что ей нечем дышать, хотя офицеры едва прикасались к ней. Известно, что пассажирам пришлось покинуть салон, чтобы полицейские могли разобраться с женщиной. Ее дальнейшая судьба неизвестна.

Ранее сообщалось, что в Индии полуголый британец устроил беспорядки на улице. Он стал вести себя неадекватно, набросился на проезжавшего мимо мотоциклиста и укусил его.

Узнай, на что ты имеешь право!
Что думаешь? Оцени!
      Мария Борисова
      Обсудить
      Последние новости

      Дамбу прорвало в российском городе

      На Украине захотели ужесточить наказание за неявку в военкомат

      В России появился в продаже уникальный гаджет

      Россиянин представился арендатором комнаты и расправился с четырьмя людьми

      В Москве привели в порядок мемориал жертвам теракта

      Для эвакуации после прорыва дамбы в Орске подготовили шесть ПВР

      Небензя призвал Совбез ООН договориться о санкциях против Израиля

      33-летняя Ида Галич показала фигуру в откровенном бикини

      В МАГАТЭ ответили на сообщения об атаке ВСУ на ЗАЭС

      Трое россиян попали под следствие за незаконную продажу огнестрельного оружия

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше