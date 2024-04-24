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21:17, 24 апреля 2024Мир

Пентагон пообещал быстрые поставки оружия Украине

Пентагон: поставки оружия США Украине будут идти быстро

Фото: Reuters

Армия США заранее подготовилась к возобновлению передачи оружия и военной техники Украине, заявил председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил (ВС) США генерал Чарльз Браун. Об этом пишет ТАСС.

Он прокомментировал подписание американским президентом Джо Байденом пакета законопроектов, которые нацелены в том числе на оказание дальнейшей военной помощи Киеву.

Как отметил военный, поставки оружия будут идти быстро. «Мы уже во многих сферах продвинулись достаточно далеко вперед. Как я понимаю, президент подписал [законопроект] в районе полудня. Так что мы движемся вперед и снабдим Украину этими средствами как можно скорее», — пообещал он.

Ранее стало известно, что в ближайшие часы США будут готовы начать новые военные поставки Украине.

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      Марина Совина
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