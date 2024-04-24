США пообещали начать поставки оружия Украине немедленно

Белый дом: переброска выделенного Украине оружия начинается немедленно

Переброска оружия, выделенного Вашингтоном на помощь Украине, начинается немедленно, заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Об этом пишет РИА Новости.

В администрации американского президента Джо Байдена пообещали возместить потерянное на обсуждение законопроекта время. «Переброска этих возможностей начнется немедленно, чтобы восполнить время, потерянное в этот критический момент», — подчеркнул Салливан.

В среду, 24 апреля, президент США Джо Байден подписал законопроект о выделении Украине и другим союзникам военной помощи. Размер нового пакета помощи Киеву составит около 61 миллиарда долларов.